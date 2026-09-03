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कान्हा तुमसे एक प्रार्थनाI

Muneer Shamee

Muneer Shamee

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कान्हा! तुमसे एक प्रार्थना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन को शुद्ध बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ, कपट और अहंकार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको सदा बचाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों के आँसू पढ़ सकूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी दृष्टि देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते हुए किसी इंसान को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हाथ देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्द किसी को चुभें नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी वाणी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे में राह दिखाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा ज्ञान देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन में संकट आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा घबराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता के संदेश की ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें साहस जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर प्रेम जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में करुणा भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा! मेरे छोटे जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता से भर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली की वह तान सुनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मन के तार हिला दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठे हुए रिश्तों के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से स्नेह खिला दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ स्वार्थ की धूप खड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ दया की छाँव करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफरत के इस शोर में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरा संवाद करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुक्षेत्र आज भी भीतर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन संघर्ष मचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पार्थ-सारथी! कर्मयोग का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से हमें ज्ञान सुना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन चाहिए, न यश चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना वरदान मिले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मानव के हृदय में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा इंसान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मुनीर शमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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