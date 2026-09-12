कोन है वो

कौन है वो, जिसकी याद में जिये जा रहे है?

मोहब्बत की तन्हाई में आँसू के घूँट पिये जा रहे है ।

बस याद तुमने किया है शायद, कुछ भूल जाने की चाहत में ।

यही वजह है हमारे जीने की या बिना वजह जिये जा रहे है।।

तुम मेरी हिचकियों को सुन नहीं पाओगे, दोस्ती के कानो से

इसलिए हम, आज भी हिचकियों में याद किए जा रहे है?

मुस्कुराकर हाल पूछना, फिर भूल जाने की आदत तुम्हारी!

तुम्हारी इन्ही आदतों में तो हम, फिर यूँ ही लूटे जा रहे है।।

-बिट्टू

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56 मिनट पहले