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शाबाश ! शाबाश !

Moon

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                            शाबाश! शाबाश!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तुमने कभी सोचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपने लिए क्या करते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए जीते-जीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों खुद से दूर निकलते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई तुम्हें पूछता नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई तुम्हें चाहता नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ठहरकर देखो तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तुम्हें समझता भी है कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो—सब ठीक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखें कुछ और कहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते हो दुनिया के सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खामोशियाँ बहुत कुछ सहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाबाश! शाबाश! कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खुद को कब शाबाश दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की खुशियों में खुश होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खुद को कभी प्यार किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताओ, बताओ—जवाब दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने खुद को कब समझा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में चलते-चलते आखिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन को कब पढ़ा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, साथ-साथ चलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर नहीं—बहुत दूर तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरा हाथ थामे रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रहूँगा तुम्हारे साथ हर पल तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दिखावा, न कोई छल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन से मन का साथ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शब्द सभी खामोश हो जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी अपना विश्वास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले जब लौटो घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई मलाल न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, उसे जाने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाला कल बेहाल न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बस चलते रहना आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते खुद बनते जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो तुम्हें कम समझते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही तुम्हें शाबाश! कह जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमावत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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