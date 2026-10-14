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जब दर पे आ गया हूँ तेरे तो बन संवर के देख ग़ज़ल

Mohd Ajram

Mohd Ajram

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                            इस तरह ना तू मुझको अब यूँ घूर कर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दर पे आ गया हूँ तेरे तो बन सँवर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानता हूँ ऐसे ख़फ़ा क्यूँ है मुझसे तू मग़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुश्किलों से गुजरा हूँ मेरी राहगुज़र के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह सर को झुकाए हुए यूँ क्यूँ खडा है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर को उठा ए यार मेरे इक नज़र भर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाएगा यकीन मेरी मजबूरियों का तुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक बार मेरे दिल में तू ज़रा झाँक कर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी भी क्या उज़लत है बिछड़ने की अब तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक बार तो ज़रा सा तू मुझको ठहर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा रहेगा कैसे तू उसके बगैर ए ,जलाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर जाएगा गली से उसकी कूच कर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस हद से गुज़र जाएगा तेरे इश्क़ में जलाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक बार तो तू यह भी ज़रा सोच कर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए तो उसकी गली का पत्थर भी फ़ूल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेशानी पर सज़ा लूँगा इधर फेंक कर के देख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मोहम्मद अजरम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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