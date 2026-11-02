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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Ek ansh mera tumme bhi hai...Madhyapradesh ki vedna
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तुम्हारी जड़ों में कहीं मेरा भी अंश पलता है...

Meena Gopal

Meena Gopal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज तुम्हारे आँगन में उत्सव के दीप जले होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई पहचान के गीतों से छत्तीसगढ़ी स्वर सजे होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खुशियों में मेरी दुआएँ भी शामिल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी धड़कनों में मेरा भी कुछ अंश शामिल हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद है, कभी एक ही आँगन में पलते थे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही मिट्टी की खुशबू से महकते थे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के रास्ते भी तब कितने अपने लगते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही धरती के सपने आँखों में पला करते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नक्शे की एक लकीर से कई रास्ते बदल गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नए ठिकाने मिल गए तो कुछ पुराने छूट गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कैसे अलग कर दूँ उन यादों को तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इतिहास बनके आज भी सांसे लेती हैं मुझमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही आशीष,तुम्हारे हिस्से में हर ओर उजालें हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हर सुबह और शाम नई उम्मीदों वाले हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना याद रखना, मेरे अपने छत्तीसगढ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी जड़ों में कहीं मेरा भी अंश पलता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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23 मिनट पहले

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