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पागलों की तरह साथ रहते थे ....

Medha Tiwari

Medha Tiwari

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                            पहले हम आदिमानव थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने वाले को भी आदिमानव ही मानते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हम नहीं पहचानते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हम असभ्य थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सभ्यताएं बढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इंसान हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पहचानने लगे ..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू ,मुसलमान , सिक्ख और इसाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं थे तब हम सभ्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तब विद्यालय नहीं थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए तब वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं सीख पाए थे जाति धर्म की राजनीति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हम पत्ते लपेटते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि नहीं बने थे तब कपड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए शायद तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं उतारे जाते थे स्त्रियों के कपड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब नहीं बने थे ऐसे अस्पताल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हो सके इलाज मानसिक स्थिति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए शायद हम बिना लड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पागलों की तरह साथ रहते थे ....
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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