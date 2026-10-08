स्कूल की गलियां

अपने स्कूल की गलियों में फिरता हूं मैं आज भी,

शायद अपने खोए बचपन की मुझे तलाश है।

जिम्मेदारियों ने छीना था बचपन मेरा,

शायद इस बात का मुझे अब तक मलाल है।

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एक घंटा पहले