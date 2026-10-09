कितनों के पास तो मेरे यार कुछ भी नहीं होता।।

हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,

सबको सब कुछ नहीं मिलता।

खुश हूं मैं मेरे पास कुछ तो है,

कितनों के पास तो मेरे यार कुछ भी नहीं होता।।

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एक घंटा पहले