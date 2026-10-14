लड़कर हारा

अगर लड़कर हारा है,

तो फिर कोई बात नहीं।

डर कर भागा होता,

तब डरने की बात होती।।

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एक घंटा पहले