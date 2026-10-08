जालिम है तू ऐ हुक्मरान

जालिम है तू ऐ हुक्मरान,

ताकत के नशे में तू चूर है।

बेशक बेमिसाल है लश्कर तेरा,

पर इंकलाब का यह दौर है।।

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एक घंटा पहले