तोसे कहें कैसे

मेरे हरि तोसे कहें कैसे

पीर देई जौं मोहे उसको आख़िर टोकें कैसे

ओ आपण ही तो है फिर। ओकी शिकायत करें कैसे

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29 मिनट पहले