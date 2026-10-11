ख़ुशबू तेरी

ख़ुशबू तेरी जिन राहों को मिली

हम उन्ही रास्तों के हो लिए

बस ज़िंदगी को तेरी कमी खली

और हम खानाबदोश हो लिए

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एक घंटा पहले