आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Yaadon me jaan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

यादों में जान

Master Abhay

Master Abhay

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            इस दिल की ज़मीं पर कभी क्या गुलाब खिलेंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ताउम्र ये रास्ते बस वीरान ही मिलेंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये किस्मत न जाने कब हमारा साथ देगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब छूटेगा अंधेरा, कब मेरी जान मेरे साथ होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ कब मेरा मुकम्मल होगा ऐ ख़ुदा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बस यादों में ही मेरी जान होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, बस यादों में ही मेरी जान होगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बेचारी मुझे याद बहुत ज़्यादा करती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसकी सिसकियाँ सीने से बाहर निकलती नहीं होंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा दिल उस दर्द को हर पल महसूस करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे मिलने को वो किस क़दर बेचैन रहती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ये दूरी न जाने अब कब ख़त्म होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शायद हम तब मिलें, जब ये ज़िंदगी ही ख़त्म हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ कब मेरा मुकम्मल होगा ऐ ख़ुदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बस यादों में ही मेरी जान होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मासूम ये बिछड़ने का दर्द कैसे सहती होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं यही सोच कर रोता हूँ, वो मेरे बिन कैसे रहती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले में हर पल ही वो छुप-छुप कर रोती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दुनिया से हँस-हँस कर, "मैं ख़ुश हूँ" ये कहती होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब पिघलेगा वक़्त का पत्थर, कब हमारी बात होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब थमेगा ये सफ़र, कब मेरी जान मेरे साथ होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने में दफ़्न हैं जो आहें, वो कब आज़ाद होंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी दुआएँ भी कभी यूँ आबाद होंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल की ज़मीं पर कभी क्या गुलाब खिलेंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ये ज़मीं बस वीरान होगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ कब मेरा मुकम्मल होगा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बस यादों में ही मेरी जान होगी...
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree