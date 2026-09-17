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                            यक़ीन मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम्हें कोई इज़हार करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल दे बैठे,और प्यार करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद दिलाए साथ रहेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यक़ीन मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे हमेशा हर पल यूँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात बात पर यूँ ही हँसाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले कभी बाहों तले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमीं से आसमां तक नज़र आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ना सोचें वो हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में छुपा के चेहरे कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ वहाँ तुम फिरते रहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पूछे नाम उसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बताने में इतराते रहो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा विचार करो जां उसके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पँख लगाकर उड़ जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए अपनो से डॉट सुनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए लाखों सपने बुनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो ही अकेला सागर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ के आए खुद साहिल तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब किसे अपना कहे सगा ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मनोज कुमार यकता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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