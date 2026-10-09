विचारों की शुभता

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Manjula Chaudhary

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                            जब आसान ना हो राह चुनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शब्द ढूंढने लगे कोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मस्तिष्क विस्मृत कर दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हृदय का मंद हो स्पंदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सुदूर आती ध्वनि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केन्द्रित करना चाहिए ध्यान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं पर रोक देना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की उड़ान ,क्योंकि आवश्यक है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपसी तालमेल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्तिष्क और हृदय के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथन से होता है नवीन विचारों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का उदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब .. शब्द आसपास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचरने लगते हैं,हृदय उल्लसित हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुनने लगता है, भावों की चारपाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मस्तिष्क आनन्दित होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक –एक शब्द को वाक्य में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहेज कर,बिखरे कलपुर्जों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थापित कर सके तारतम्यता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि भावों एवं विचारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभता और सौम्यता रखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्पूर्ण दिग दिगंत को सुवासित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने की अपार क्षमता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मंजुला चौधरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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