जमाने ने क्या क्या

घटा कहा

बिजली कहा

नागिन किसी ने

रात कह दिया



उफ् तेरी

जुल्फों को

जमाने ने क्या क्या

न कह दिया ।

-मं शर्मा

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38 मिनट पहले