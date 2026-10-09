महका के चल दिया।

झोंका तेरे ख्याल का

रूसवा कर गया

खुशबु तेरे प्रेम की

महका के चल दिया।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले