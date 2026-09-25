रहगुज़र

रहगुज़र पे खामोशी का जश्न क्यों है

मैं निकट हूँ तो मंजिल दूर क्यों है

मन में जज़बा तन पर थकन क्यों है

अपनों को अपनों से जलन क्यों है ।





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

35 minutes ago