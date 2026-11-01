प्रथम कविता ने खुद को जीया होगा।

नश्तर जब ह्रदय में चुभा होगा

दर्द आँसुओं में तब बहा होगा

अपनों से जब कोई बिछड़ा होगा

प्रथम कविता ने खुद को जीया होगा।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले