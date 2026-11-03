अहंकार कम कर वजूद मिट जाएगा

बहुत ऊँचा न उड़

अकेला हो जाएगा

अहंकार कम कर

वजूद मिट जाएगा



सीमाएं सीमित कर

वरना पछताएगा

वक्त रहते न समझा

प्रश्नचिन्ह बन जाएगा।

-मं शर्मा

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56 मिनट पहले