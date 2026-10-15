निष्कासन

दूषित वायु

उद्वेलित मन है

अनगिनत प्रश्न

व्यथित जन हैं



झूठ का ईंधन

बेदम जीवन है

वक्त से निष्कासित

सच का चलन है।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

35 मिनट पहले