मेरी पुकार

हर पुकार तुझ तक नहीं पहुँचती शायद

कुछ सदाएँ तेरे दर से होकर लौट आईं हैं।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले