किनारे किनारे ही रहे कभी मिल न पाए

किनारे किनारे ही रहे

कभी मिल न पाए

इन किनारों के नसीब में

शायद मिलना नहीं लिखा।

-मं शर्मा

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50 मिनट पहले