जिंदग़ी फिरभी जल्दी चुक गई।

सुख की राह उम्र भर देखी

ग़म की रात कुछ लंबी हो गई

किफायत से जीया हर पल को

जिंदग़ी फिरभी जल्दी चुक गई।

-मं शर्मा

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53 मिनट पहले