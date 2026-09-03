उनकी बंद खिड़कियों पे

मौसमों की दस्तक पे

जो दर नहीं खुलते

उनकी बंद खिड़कियों पे

आँखें उग आती हैं।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले