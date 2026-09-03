कल फिर

वक्त फिर गुज़रता मिला

कल फिर मुँह चिढ़ाता दिखा

परेशां हुआ मैं भी वक्त से

कल वक्त से आगे निकल गया।

-मं शर्मा

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1 hour ago