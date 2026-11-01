लगा लेना इल्जाम चाहे जितने

लगा लेना इल्जाम चाहे जितने

एक खता तो पहले कर लेने दे

नाम जानता नहीं कोई जहां में

बदनाम तो एकबारगी हो लेने दे।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले