समय से बिछड़े हुए पल कभी कहीं नहीं पहुँचते

समय से बिछड़े हुए पल

कभी कहीं नहीं पहुँचते

हर पल भटका करते हैं

कभी अपनी तलाश में

कभी खोये समय में

मिल जाने की चाह में ।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

35 minutes ago