गुनहगार होने से बच गया

फेंका था एक पत्थर

निशाने से चूक गया

खुदा की रहमत

गुनहगार होने से बच गया ।

-मं शर्मा

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52 मिनट पहले