जमती दावत खास थी।

मिट्टी की दीवारें

फूँस की छत थी

मिट्टी के घरौंदों की

बात कुछ खास थी



चूल्हे की आग की

रोटी लगती स्वाद थी

धरती पर बैठ संग

जमती दावत खास थी।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले