दिल्लग़ी

पत्थर से टकरा गया

शीशे का दिल लेकर

दर्द दस्तक देता रहा

ख्वाबों के दर पर

जिंदगी आज फिर

दिल्लगी कर गई।

-मं शर्मा

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53 मिनट पहले