अंधेरों पर चढ़ के आई है

रात भर लड़ी अंधेरों से

तब जाकर बच पाई है

अपनी किरणें बिखरने भोर

अंधेरों पर चढ़ के आई है ।

-मं शर्मा

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17 मिनट पहले