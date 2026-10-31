बंट गया आसमान

घर बंटे

आँगन बंटे

और बंटे खलिहान



धरती बंटी

नदियां बंटी

बंट गया आसमान



बंटवारे का दंश

डस गया एकता को

बाँट दिया इंसान ।

-मं शर्मा

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37 मिनट पहले