अहसासों की दरिया

हर खत का

पहुँचना नहीं होता

हर पहुँचे खत का

पढ़ना नहीं होता



अहसासों की दरिया

गर सूखी नहीं होती

वक्त की कमी का

बहाना नहीं होता।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago