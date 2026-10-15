गर ताकत से वार हो।

{"_id":"6ad08e233ce6739087042272","slug":"manju-sharma-badlaav-2026-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0930 \u0924\u093e\u0915\u0924 \u0938\u0947 \u0935\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0964","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}