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सिर्फ जीतना चाहता है, हड़पना चाहता है।

Manju Saklani

Manju Saklani

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                            स्त्री मन भी अजीब होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें स्वतंत्रता, स्वच्छंदता भी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कई बंधन भी उसे प्रिय होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें वह हमेशा बांधे रखना चाहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें अपनत्व भी होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ममत्व भी होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भी तो मोह भी होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति की भावना भी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो विरक्ति से भी परे न ही होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कोमलता, कठोरता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सम्मिश्रण धातु से बनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में भी परम साधु होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े-बड़े विद्वानों ने ऋषि- मुनियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने स्त्री मन पर अपना आधिपत्य करना चाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसकी तह तक भी जान न सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हार स्वीकार न करने की स्थिति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसपर तिरिया चरित्र का लांछन लगा बैठे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री वो नहीं जो तुम चाहते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री वह है जो वह चाहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष से प्रेम करती, प्रेम चाहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शासन करना, शोषित होना नहीं चाहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि पुरुष तो अभिमान से भरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ जीतना चाहता है, हड़पना चाहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी संघर्ष करके भी हारना नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम से हारे हुए तो स्त्री को भाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री मन की यही अजीब ग्रंथि होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी को नहीं भाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उसी को चाहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम त्याग कर जो भाव का दान करें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको बनाने और मिटाने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य उसकी भुजाओं में होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री ने जिसको मिटाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तक कब वह आबाद हुआ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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