मुस्कुराती सी आँखों का पानी हैं हम

रेत पर लिखी सी कहानी हैं हम

और हवा की सी बहती रवानी हैं हम

एक लहर आई और सब बहा ले गई

मुस्कुराती सी आँखों का पानी हैं हम

-मंजू

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

38 मिनट पहले