खामोशी शोर को जगाएगी

खामोशी शोर को जगाएगी

दर्द आँखों से ही बहाएगी

अश्क दिल की कहानी कह देंगे

जब कलम स्याही छोड़ जाएगी

-मंजू

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29 मिनट पहले