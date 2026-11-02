तितलियाँ फूलों का घर जलाएंगी

भीगी पलकें भी मुस्कुराएंगी

गीत महफ़िल वफा के गाएगी

भंवरे रुसवा जवानी कर देंगे

तितलियाँ फूलों का घर जलाएंगी

-मंजू

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

19 मिनट पहले