विचारों की सदा होती रहे बरसात हिंदी में।

संजोए हैं मेरे पुरखों ने जो जज़्बात हिंदी में ;

सदा महका करेंगे बनके वो सौग़ात हिंदी में।



मुझे लगता है जैसे इसमें सातों सुर समाये हों;

ग़ज़ल के लहजे में करता हूँ जब भी बात हिंदी में।



मैं हिंदी की हिमायत के लिए किस दर पे जाऊँ अब;

अदालत भी नहीं सुनती मेरे हालात हिंदी में।



वतन की तरह ही भाषा हमारी ख़ूबसूरत है;

जहाँ होगा वतन का ज़िक्र, होगी बात हिंदी में।



यूँ ही गुणगान मैं करता रहूँ माँ भारती तेरा;

विचारों की सदा होती रहे बरसात हिंदी में।



ज़माना आज भी क़ायल है ग़ज़लों का मेरी 'मोहक';

ज़माना कल भी गाएगा मेरे नग़्मात हिंदी में।

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एक घंटा पहले