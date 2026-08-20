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Manish Pandey

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                            एकहु दिन ना, बीते रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब याद न आवे, गाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतन के उ पगडंडी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगियन के उ, छाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन गलियन मे, खेलत, कुदत्,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन, गवा गुजर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन गलियाँ की याद मे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोचन, होय जात है, तर!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदर, बुभुक्षित, थे, अभागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छुटा रे, गाँव और घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदा तो है हम, लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन गया, है मर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीस शूल सा, चुभता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों पुराना, घाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय मे सुलगे, अग्नि समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धधके, बिछोह अलाव!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन रुकत नाही बंधु रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गति ही, इसका स्वभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय गति, के पथ मे नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता कोई, पडाव।।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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