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एक स्त्री

Mani Thakur

Mani Thakur

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                            एक स्त्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री चाहे तो सृष्टि का सृजन भी कर सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विनाश भी...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग-सा सुंदर भी बना सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी कुरीतियों से कुरुक्षेत्र का मैदान भी...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री चाहे तो पुरुषों को शिव भी बना सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके गलत से गलत राहों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको खींचकर वापस भी ला सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके अंतरात्मा में प्रेम का दीपक जला सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके जीवन को नया मार्ग दिखा सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्त्री ही चाहे तो पुरुष को शत्रु भी बना सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी सारी भावनाएँ मिटा सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको राम से रावण भी बना सकती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री, माता, बहन, पत्नी, पुत्री, अर्धांगिनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका रूप होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्री अपने स्वभाव से देवी का रूप कहलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुकर्मों से चांडालिन, राक्षसी, पिशाचनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की संज्ञा भी पाती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री पुरुषों की शक्ति, भक्ति, रीति, प्रीति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम, ज्ञान, मुक्ति का मार्ग होती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री घर, गृहस्थी, परिवार, संसार बचाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुःख, हर दर्द, हर पीड़ा सह जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब इसी सृष्टि में कोई आग लगाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही स्त्री काली, महाकाली, विक्राली , दुर्गा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रौद्ररूपिणी शक्ति बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुंभ-निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर जैसे दानवों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व मिटाती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री हर सुख-दुःख में पुरुषों का साथ निभाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर संसार, नया युग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई पीढ़ी, नए समाज का निर्माण करती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री सृष्टि का आधार होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन और विनाश दोनों की जिम्मेदार होती है...!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री...!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-उर्वशी अमित मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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