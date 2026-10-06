भीतर सूना है एक मकान

हर तरफ है अंधियारा,

निरंतर बदलना है इशारा ।

मुझमें आशा की लौ है जलती,

मशाल गौरव की है मचलती l



कंधों पर है ज़िम्मेदारियाँ ,

कुछ करने की है तैयारियाँ l

बिन रुके थके हर वर्ष,

चलते रहना है संघर्ष l



मुझमें बहुत है नादानियाँ,

कुछ हो जाती है गलतियाँ l

उस पर दुनिया की हँसी-ठिठोली,

तन-मन से करती आँख-मिचौली l



भीतर सूना है एक मकान,

गीत बनाने का है संज्ञान l

अहंकार की है वेदना,

शून्यता ही है चेतना l



मैं एक युवा हूँ........

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36 मिनट पहले