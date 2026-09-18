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अब हमें यूं जीना नहीं

Maneesh Tiwaree

Maneesh Tiwaree

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                            सिर्फ सांसों का आना जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीना नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जी रहे है क्या पता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीना है भी या नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी शिद्दत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ढूंढते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मिला क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसरतें पूरी होती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो खूब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैन मिलता क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रोज जिसे देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नम हो जाती है आंखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमबख्त सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दिखता क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेगैरत ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकरों से जिंदा रखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन ठोकरों से फारिग हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी जिंदा क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशियाना सुबह बनाते है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आबरू का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम को बेइज्जती हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी शिकवा क्यों नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहोशी, बेईमानी, ज़लालत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सी जिंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्मकश में डूबते रह गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिया कुछ भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लो कहानी खत्म हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हमें यूं जीना नहीं....
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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