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शीश झुकाते हैं

Mamta Tiwari

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                            हम सभी आपके आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश झुकाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके आदर्श विचारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से नमन करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे अमर संदेश आपका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा का उजियारा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके वचनों पर चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्नत भारत देश हमारा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीपक जलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपने देश को सही राह दिखाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्शन की पावन भूमि पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की अद्भुत अलख जगाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान का तिमिर मिटाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का दीपक जलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पावन निर्मल विचारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का कल्याण किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास में अपना नाम अंकित किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादगी के मूरत थे आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान के सागर थे आप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल स्वभाव और शांत विचार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक थे आप सबसे महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको दिल से प्रणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर रहेगा आपका नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपको बार-बार दिल से नमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सभी आपके आगे शीश झुकाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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