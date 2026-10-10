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कुछ शब्द मन की खिड़की से:.....

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

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                            कुछ शब्द मन की खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ झांकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों पर बिखरने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की धड़कन बेताब रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ से कुछ कहने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की धड़कन बेकरार रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ पर कुछ लिखने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम मचलती रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों को सजाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जज़्बात बेचैन हो उठते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कैद से बाहर निकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली हवा में सांस लेने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहसास तड़पते रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही की खुशबू पाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भावनाएं भीतर ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उछलतीं रहतीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की नगरी से निकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तक पहुंचने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्दों के सुमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में खिल ही जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू बिखेरने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शब्द मुस्कुरा ही उठते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके जीवन में ख़ुशी के रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुस्कान भरने के लिए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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