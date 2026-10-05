आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Khule gagan me udna chahun:....
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

खुले गगन में उड़ना चाहूं:......

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खुले गगन में उड़ना चाहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको उड़ने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की तरह खिलना चाहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको खिलने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की अनुभूतियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति देना चाहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में कलम दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर पर भी उगना चाहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको तुम हौसला दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप बन उजाला करना चाहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको दीप बन जलने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वत्र उजियारा करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिवाकर की तरह निकलने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके कष्ट हर सकूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर मरहम बनने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊंचा अपना नाम करूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको कुछ करने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ खुशबू बिखेरूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको सुमन बनने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको मैं शीतल करूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको पवन बन बहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाधाओं से मैं ना डरूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको निडर,निर्भीक बनने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके लिए हौसला बनूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हौसलों को मज़बूत होने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके चेहरे पर हँसी ले आऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको मुस्कान बनने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके जीवन में खुशियां ले आऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशी की खान बनने दो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree