जब हिम्मत से हमारी पहचान:.....

सभी मुश्किलें मेहमान हो जाती हैं

जब हिम्मत ही हमारी पहचान हो जाती है

हर मुश्किल आसान हो जाती है

जब हिम्मत से हमारी पहचान हो जाती है।।



-ममता तिवारी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

32 मिनट पहले