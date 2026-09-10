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हिंदी दिवस:.....अटूट विश्वास और आशा है "हिंदी"

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सबसे प्यारी सबसे न्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा है हिंदी हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हिन्दुस्तानियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारी भाषा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटूट विश्वास और आशा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो वो खुशबू है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमारी जिंदगी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महका देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच तो यह है कि जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी हर धड़कन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसती है वो भाषा है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भारतीय का अभिमान है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको एक जुट में बांधकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता का गीत सुनाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भाषा हमें अत्यंत लुभाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी सिर्फ भाषा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सांसों में बहती रवानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हमारी पहचान और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हिंदुस्तानी की कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से ही हम हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही हमारी जिंदगानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद-पुराणों की वाणी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास की अमर कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदुस्तान की शान है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भारतीय की पहचान है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति की ढाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी भाषा बेमिसाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सिर्फ लफ्ज़ों का मेल नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी संस्कृति की निशानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह हमारी जज्बातों की कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल को दिल से जोड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो हमारी हिंदी भाषा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सिर्फ भाषा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी संस्कृति का आईना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर हिंदुस्तानी का गौरव है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का सफर तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी भाषा करा देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जो सीधे दिल तक ले जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हमारी हिंदी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अन्य भाषा से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम चल सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जो सुकून
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां के गोद में मिलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अपनापन हिंदी में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सबको एक ही धागा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिरोकर रखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस भाषा का नाम हिंदी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का संदेश है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी के बिना जीवन अधूरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी आत्मा है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सांस है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाओं में सबसे खास है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सुखद मीठा एहसास है हिंदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल है सुगम है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों का समंदर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह रहती हर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के अंदर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके बिना अधूरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा हर एक जज़्बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से ही शुरू होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी हर बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का सफर तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुतों से होता है पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सीधे दिल में उतर जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भाषा सिर्फ और सिर्फ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी तो वह भाषा है जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी भावनाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर शब्दों में सजा देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारे जज्बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का रूप देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे प्यारी सबसे न्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा है हिंदी हमारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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