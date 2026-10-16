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आज को क्यों खोना:...... प्रेरणादायक:.....कविता

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कल की फिक्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को क्यों खोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आज कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा कर ही सकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अतीत के ख्यालों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबकर क्यों रोना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कीमती वक्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोना से भी अनमोल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे खो कर बाद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मायूस क्यों होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीरे मोती से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीमती इस वक्त को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसों से भी कीमती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरोहर मान लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाल में मुस्कुराते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समस्याओं को सुलझाते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से जीने का ठान लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को खूबसूरत नाम देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी भी परिस्थिति हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे ना कभी दुखी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसने-हँसाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदत डाल लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को खुशी से जी लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को खूबसूरत खुशहाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन का तोहफ़ा देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज से खुश रहने का और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको खुशी देने का संकल्प लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से खुशियां बिखेरते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय को अनमोल संपति मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय का सदुपयोग कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक क्षण को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्सव की तरह जी लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां आज खुद से वादा करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय को सर्वस्व धन मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती बातों को भूल जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचते रहने में बहुत घाटे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को एहसास दिलाते है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी की तमाम खुशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत करने वालों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिस्से में ही आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कर्म को पूजा मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निडरता निर्भीकता से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का तमस मिटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी का दीप जलाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज से अभी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज में जीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर-सुंदर सपने संजोते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को हसीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत सौगात मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों से भर जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान चेहरे पर सजाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियों की तरह मुस्कुराते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भंवरों की तरह गुनगुनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को फूलों की तरह महकाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक खुशहाल दुनिया बनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से रहना सीखते और सिखाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्फाजों में मिठास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरलता शालीनता को घोल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत के रंग में हम सभी रंग जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को खूबसूरत नाम देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के लिए और दूसरों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेरणा बन जाते हैं वर्तमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम कर आज में ही सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियां ढूंढ लेते हैं जिंदगी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुनून और उत्साह उमंग से जीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का उपहार सभी को देते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का उपहार सभी से लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हो या पराया सबके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को रंगीन और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत बनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को अपनाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती बातों को भूल जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी को खुशी-खुशी जीते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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55 मिनट पहले

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